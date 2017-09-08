Кабмін підвищив ціни на алкоголь

У МЕРТ пояснили, що ціни, які діють сьогодні, були введені в листопаді минулого року

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову, що передбачає підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

На 14-19,41 зросте ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби, на 6,5-6,6% - на віскі, ром і джин, на 12,3-29,1% - коньяк (бренді) та на вина з додаванням спирту та ігристі - на 7,1-13,3%, - повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

У відомстві пояснили, що ціни, які діють сьогодні, були введені в листопаді минулого року. "У той же час, в 2017 році зросли ставки акцизного податку на переважну більшість алкогольних напоїв (горілки, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина). Стався і зростання інших складових ціни, тому сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв", - пояснюють у відомстві прийняте рішення.

1 січня поточного року в Україні набув чинності закон №5132 "Про внесення змін у Податковий кодекс щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році". Він передбачає підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби з початку 2017 року.

Законом передбачено підвищення розміру специфічної складової акцизу на тютюнові вироби на 40%, адвалорна складова залишається на рівні 12%.

Також підвищився акциз на спирт етиловий на 20% з 105,8 гривень/літр до 126,96 гривень/літр, на пиво на 12% - з 2,48 гривень/літр до 2,78 гривень/літр.

Як повідомляв iPress.ua, підвищення мінімальних цін на алкоголь передбачено проектом постанови "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957".