Кабмін планує "осучаснювати" пенсії до 2021 року
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, додавши, що осучаснення виплат має завершитись до 2021 року.
"Ми не можемо в один крок подолати 11 розмірів середньої заробітної плати, на основі яких розраховувались пенсії", – пояснив він, цитує Мінсоцполітики.
"Перший крок стосуватиметься 5,6 мільйонів пенсіонерів – це ті, кому пенсії призначались з 2008 по 2014 роки. У 2019-му році пенсії осучаснюватимуться тим, хто йшов на заслужений відпочинок у 2015 та 2016 роках по рівню 2018 року. І так далі", – уточнив міністр.
Уже з 2021 року, за словами Реви, почнеться "нормальний процес індексації" – підвищення пенсій відповідно до інфляції та зростання рівня середньої зарплати. Він переконує, що це дозволить уникнути повернення розриву між розміром виплат новим пенсіонерам і тим, хто вийде на пенсію на рік раніше (зараз різниця – у три і більше рази).
У проекті закону передбачено, що з 2021 року індексація проводитиметься автоматично розміром не менше, ніж 50% від рівня інфляції та від рівня зміни середньої зарплати.
Рева запевнив, що кошти для "осучаснення пенсій" уже з жовтня є.
"За перших 5 місяців поточного року фонд оплати праці в Україні зріс на 37%, тобто настільки виросла середня заробітна плата. У минулому році ми планували, що в нинішньому розмір середньої зарплати становитиме 6300 гривень, однак уже в квітні вона становила 6700 грн. Уряд переглянув прогнозні показники на 2017 рік і вирахував, що наприкінці року середня заробітна плата буде не 6500, а 7104 гривні", – сказав він.
Планували, що фонд оплати праці виросте на 88 мільярдів гривень і складе 666 мільярдів у 2017 році, а показники поліпшилися – і уряд поставив очікуване надходження у розмірі 796 мільярдів гривень. Це на 130 мільярдів більше прогнозованих.
"Ці гроші були в економіці, але ховались у "тіні", – запевнив міністр.
"Закон під номером 17741, який ще називають 3200, дозволив детінізувати 212 мільярдів гривень. І якщо в минулому році Пенсійний Фонд отримав дотацію 145 мільярдів гривень і мав власних надходжень 112 мільярдів гривень, то в цьому 141 мільярд – дотація та 142 мільярди гривень – власні надходження", – заявив Рева.
Нагадаємо, що раніше в Мінфіні заявляли, що проект бюджетної резолюції на 2018-2020 роки, який переданий до парламенту, передбачає, що протягом трьох років дефіцит Пенсійного фонду не буде збільшуватися, однак далі він буде поступово ліквідований.
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