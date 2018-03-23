Кабмін почав створювати Міністерство у справах ветеранів

Кабінет міністрів почав роботу над створенням Міністерства у справах ветеранів, цей процес триватиме місяць.

Про це повідомила прес-служба Кабміну, передає "Укрінформ".

"Кабінет Міністрів України на виконання постанови Верховної Ради розпочинає процес створення Міністерства у справах ветеранів на базі Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що міністерство стане центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію політики держави у сфері соціального захисту ветеранів та учасників бойових дій.

Нагадаємо, колишній боєць АТО Валентин Манько, який зараз очолює громадську організацію "Єдиний союз патріотів України", виграв конкурс на посаду голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.