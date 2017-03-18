Кабмін почав відбір свого аудитора для НАБУ

Комісія аудиторів НАБУ повинна складатися з трьох осіб – від Ради, Кабміну і Президента

Кабінет міністрів України почав відбір свого аудитора для Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

"Розпочали відбір аудитора для НАБУ від Кабміну. Олександр Саєнко і Павло Петренко зустрілись із представниками громадськості щодо відкритого відбору представника від уряду до складу комісії, яка буде проводити незалежну оцінку роботи НАБУ", – зазначив прем'єр.

Він наголосив, що дуже важливо, аби цей відбір був максимально прозорим, щоб обрати "достойного і професійного кандидата із бездоганною репутацією і професійними навичками".

"Очікую на конструктивний діалог влади і громадськості та обрання по-справжньому відповідального представника", – підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, Верховна Рада знову не змогла заповнити свою квоту в комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Комісія аудиторів НАБУ повинна складатися з трьох осіб – від Ради, Кабміну і Президента.