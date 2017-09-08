Кабмін створив координаційний центр для нового ринку електроенегії

Кабінет міністрів України зробив крок до впровадження нового ринку електроенергії: створив координаційний центр для такого ринку.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в Києві у середу, 9 серпня, - повідомляє агентство Інтерфакс-Україна .

Згідно з документом, очолювати центр буде віце-прем'єр-міністр України.

Крім нього, до складу цього органу увійдуть перший змаглави парламентського комітету з ПЕК (за згодою), міністр енергетики та його заступник, голова НКРЕКП, заступники міністрів фінансів, соціальної політики, економічного розвитку, регіонального розвитку, юстиції, заммінстра з питань тимчасово окупованих територій, заступник голови ДФС, заступник голови ГРС, заступник голови адміністрації президента, голова Держенергоефективності

Також за згодою до органу можуть увійти держуповноважений АМКУ, по одному члену НКРЕКУ і НКЦБФР, директор держпідприємства Енергоринок, директор НЕК Укренерго, глава ради ОРЕ, інші особи.

Нагадаємо, Верховна Рада на ранковому засіданні у четвер, 13 квітня, 277 голосами "за" прийняла законопроект №4493 про ринок електроенергії.

Раніше, 8 червня президент України Петро Порошенко підписав закон Про ринок електроенергії.

"Модель ринку саме така, за якою працюють країни Євросоюзу. Мета - ми перейдемо до спільної енергетичної системі Євросоюзу. Будуть введені біржі електроенергії, і ваша станція теж матиме можливість отримати справедливу ціну", - підкреслив під час підписання Порошенко.

Законопроект Про ринок електроенергії передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрісуточних ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Законопроект №4493 Про ринок електричної енергії України Рада прийняла в першому читанні ще 22 вересня 2016 року. До другого читання до документа було подано близько 1200 правок, які опрацьовувала спеціально створена робоча група. Перша спроба прийняти документ у другому читанні 6 квітня виявилася провальною, 13 квітня він був підтриманий 277 голосами.