НОВИНИКабінет міністрів схвалив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб і впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін погодив стратегію інтеграції переселенців до 2020 року
Стратегія готувалася для заміни Комплексної державної цільової програми на період до 2017 року
Фото: AFP
Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засідання на засіданні 10 листопада, пише УНІАН.
Рішення прийнято без обговорення.
Стратегія готувалася для заміни Комплексної державної цільової програми на період до 2017 року.
Ціллю стратегії є підтримка, соціальна адаптація та реінтеграція переселенців, які виїхали до інших регіонів України з окупованої території.
Нагадаємо, у квітні Президент Петро Порошенко ухвалив внесення змін до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Згідно із законом, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи виключено із переліку документів, до яких вносяться відомості про місце перебування особи.
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10 11 2017 16:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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