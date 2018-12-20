Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам

Середнє зростання заробітної плати працівників бюджетного сектору в 2019 році буде обмежене 9,4 відсотками

Український уряд зобов’язався обмежити зростання заробітних плат державним службовцям у 2019 році в рамках консолідації бюджетних витрат на безпеку та інфраструктуру.

Про це йдеться у меморандумі між Україною та МВФ, який є у розпорядженні "Економічної правди".

"Для створення достатнього фіскального простору для витрат, пов'язаних з безпекою, та необхідних інвестицій в інфраструктуру, заробітна плата державних службовців залишатиметься на рівні 2018 року", - йдеться у меморандумі.

Зазначається, що середнє зростання заробітної плати працівників бюджетного сектору в 2019 році буде обмежене 9,4 відсотками, тоді як мінімальну місячну заробітну плату було підвищено на 12% до 4 173 грн.

"Таким чином, пенсійні виплати, у тому числі для військових та за іншими спеціальними пенсійними програмами, буде збільшено в середньому на 8,5 відсотка, відповідно до ухваленого в 2017 році закону про пенсійну реформу", - сказано в тексті.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки.