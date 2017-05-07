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Кабмін попередив про зростання загрози екологічної катастрофи на Донбасі

"Ми наразі складаємо ту інфраструктурну карту, де нам потрібно будувати резервні лінії з електропостачання або водопостачання", – зазначив Зубко
Наразі українська влада розробляє план вирішення екологічної проблеми, що утворилася на окупованих територіях Донбасу.
Кабмін попередив про зростання загрози екологічної катастрофи на Донбасі Фото:volynnews.com

В Луганській та Донецькій областях України критична інфраструктура, що стосується не лише проблеми водогонів і водовідведення, а й питання електро- та газопостачання, адже вони постійно під загрозою атак. 

"Є екологічна небезпека з точки зору тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, про це ми декілька разів порушували питання у Європейському Союзі та Європарламенті", -  заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в ефірі "5 каналу".

За його словами, наразі через обстріли Донецької фільтрувальної станції з'являються постійні перебої з водою для 300 тисяч абоненті. 

Зубко зауважив, що в результаті того, що терористи підтоплюють шахти, з'являється екологічна загроза, втім вона може стати ще більшою, якщо ніяк не впливати на ситуацію.

"Тому з одного боку ми опрацювали план, що ми робимо з нашої сторони і просимо та вимагаємо залучити всі міжнародні організації для того, щоб контролювати екологічну ситуацію з того боку… Є певна загроза у "сірій зоні", це лінія зіткнення, там де постійно відбуваються бойові дії, і тут ми розуміємо, якщо не виконуватимуться Мінські угоди, то нам потрібно залучати резервні лінії", - підсумував Зубко. 

Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України разом з ОБСЄ проведе інвентаризацію об'єктів у Донецькій та Луганській областях, що несуть екологічну та техногенну загрозу.

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак запевняє, що екологічні проблеми східної частини України зараз на контролі уряду та Адміністрації Президента.
 

 

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05 07 2017 09:16
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