Кабмін попередив про зростання загрози екологічної катастрофи на Донбасі

"Ми наразі складаємо ту інфраструктурну карту, де нам потрібно будувати резервні лінії з електропостачання або водопостачання", – зазначив Зубко

Наразі українська влада розробляє план вирішення екологічної проблеми, що утворилася на окупованих територіях Донбасу.

В Луганській та Донецькій областях України критична інфраструктура, що стосується не лише проблеми водогонів і водовідведення, а й питання електро- та газопостачання, адже вони постійно під загрозою атак.

"Є екологічна небезпека з точки зору тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, про це ми декілька разів порушували питання у Європейському Союзі та Європарламенті", - заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в ефірі "5 каналу".

За його словами, наразі через обстріли Донецької фільтрувальної станції з'являються постійні перебої з водою для 300 тисяч абоненті.

Зубко зауважив, що в результаті того, що терористи підтоплюють шахти, з'являється екологічна загроза, втім вона може стати ще більшою, якщо ніяк не впливати на ситуацію.

"Тому з одного боку ми опрацювали план, що ми робимо з нашої сторони і просимо та вимагаємо залучити всі міжнародні організації для того, щоб контролювати екологічну ситуацію з того боку… Є певна загроза у "сірій зоні", це лінія зіткнення, там де постійно відбуваються бойові дії, і тут ми розуміємо, якщо не виконуватимуться Мінські угоди, то нам потрібно залучати резервні лінії", - підсумував Зубко.