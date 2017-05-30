Кабмін повторно призначив т.в.о. голови Держгеології Кирилюка
Про це йдеться в розпорядженнях уряду №344 та №345 від 24 травня.
Цього ж дня Кабмін скасував свої розпорядження від 18 травня №320 та №321, якими проводив аналогічні кадрові зміни в Держгеології.
Скасування цих розпоряджень (№№320 і 321) зумовлене тим, що 19 травня за позовом громадської організації "Геологія України" Окружний адміністративний суд Києва тимчасово призупинив їхню дію, фактично заморозивши зміну керівництва відомства.
24 травня, в день повторного призначення Кирилюка замість Бояркіна, прес-служба Держгеології заявляла про спробу силового захоплення управління службою з боку нового голови відомства.
Крім того, 24 травня уряд повторно призначив Миколу Фощия першим заступником голови Держгеології з випробувальним терміном 3 місяці (розпорядження №342).
З таким же випробувальним терміном був повторно призначений і Кирилюк на посаду заступника голови служби (розпорядження №343).
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