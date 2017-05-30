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Кабмін повторно призначив т.в.о. голови Держгеології Кирилюка

Окружний адміністративний суд Києва фактично заморозив зміну керівництва відомства
Кабінет Міністрів повторно припинив повноваження тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби геології та надр Миколи Бояркіна і поклав ці обов'язки на Олега Кирилюка, який також був призначений урядом на посаду заступника голови відомства.
Кабмін повторно призначив т.в.о. голови Держгеології Кирилюка Фото: segodnya.ua

Про це йдеться в розпорядженнях уряду №344 та №345 від 24 травня.

Цього ж дня Кабмін скасував свої розпорядження від 18 травня №320 та №321, якими проводив аналогічні кадрові зміни в Держгеології.

Скасування цих розпоряджень (№№320 і 321) зумовлене тим, що 19 травня за позовом громадської організації "Геологія України" Окружний адміністративний суд Києва тимчасово призупинив їхню дію, фактично заморозивши зміну керівництва відомства.

24 травня, в день повторного призначення Кирилюка замість Бояркіна, прес-служба Держгеології заявляла про спробу силового захоплення управління службою з боку нового голови відомства.

Крім того, 24 травня уряд повторно призначив Миколу Фощия першим заступником голови Держгеології з випробувальним терміном 3 місяці (розпорядження №342).

З таким же випробувальним терміном був повторно призначений і Кирилюк на посаду заступника голови служби (розпорядження №343).

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30 05 2017 06:56
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