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Кабмін повинен розібратися з відмовою Ryanair від польотів в Україну

Можливо, "Бориспіль" захищав національні інтереси.
Кабінет міністрів України повинен розібратися в ситуації з відмовою найбільшої європейської авіакомпанії Ryanair від запланованого входу в Україну через нібито порушення договору з боку державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Кабмін повинен розібратися з відмовою Ryanair від польотів в Україну Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

Про це заявив глава Офісу із залученню та підтримки інвестицій при українському уряді Даніель Білак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо вони так вважають, цікаво, які були докази. Думаю, уряду потрібно розібратися в цьому", - сказав він у понеділок ввечері.

Білак наголосив, що думка Ryanair про те, що аеропорт захищав високі тарифи, насправді могла бути, зокрема, і захистом національних інтересів.

"Адже ми теж не можемо дозволити собі розкіш за будь-яку ціну працювати з будь-яким провайдером. Потрібно розібратися. Ясно, що вони (Ryanair, - ред.) будуть говорити, що ми не готові. Потрібно почути, що скажуть учасники переговорів на це: аеропорти "Бориспіль" і "Львів", як вони можуть це обґрунтувати", - сказав він.

Раніше Ryanair оголосив про скасування польотів в Україну.

Нагадаємо, 5 липня "Бориспіль" заявив, що направив Ryanair свій варіант договору про умови обслуговування авіакомпанії.

Сьогодні, 10 липня, аеропорт "Бориспіль" відмовився враховувати низку вимог Ryanair, оцінивши ймовірні збитки від роботи авіакомпанії у 2 млрд грн на рік.

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10 07 2017 22:55
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