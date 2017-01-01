Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 році

"Багато говорили, що караул, знищується система місцевого самоврядування. Ну повна нісенітниця"
Кабінет міністрів прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 році.
Кабмін прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 році Фото:112.ua

"Якщо ви пам'ятаєте бюджетний процес, то багато говорили, що знищується, караул, знищується система місцевого самоврядування. Ну повна нісенітниця. Я як фахівець слухаю ці речі і розумію, що вони не мають нічого спільного з реальністю. Навпаки, і збільшення відповідальності, і збільшення надходжень. Маємо майже 50% рік до року збільшення місцевих бюджетів. Тому люди й кажуть, що гроші на місцях є. На цей рік ми знову закладаємо зростання ще на 25%", - сказав прем'єр в інтерв'ю "Еспресо".

На його думку, така децентралізація дає можливість підірвати основи корупції.

"Тому що коли система дуже централізована, нею дуже легко керувати з точки зору тіньових якихось речей. А децентралізація, навпаки, все повністю роздає на місця і там дуже важко централізовано будувати якісь корупційні схеми", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, 20 грудня 2016 року Верховна Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу, згідно з якими частина витрат в освітній та медичній сферах тепер будуть лежати на місцевій владі, а не на держбюджеті, як раніше. Мова йде про утримання шкіл (крім зарплат), ПТУ і санаторіїв для хворих на туберкульоз, дітей і підлітків.

Також на балансі місцевих бюджетів будуть витрати на комунальні послуги та енергоносії установ охорони здоров'я, пільги на послуги зв'язку, інші пільги і компенсаційні виплати за проїзд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2017 20:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.