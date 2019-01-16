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Кабмін пропонує Раді внести зміни в Держбюджет-2019

Текст документа на сайті ВР відсутній
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити законопроект №9476 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".
Кабмін пропонує Раді внести зміни в Держбюджет-2019 Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Відповідний проект закону зареєстрований 16 січня на сайті парламенту, повідомляє "Укрінформ".

Як зазначається, документ "передано на розгляд керівництву".

Текст документа на сайті ВР відсутній.

Це перші зміни, які Кабінет міністрів пропонує внести в Держбюджет на 2019 рік. Така необхідність виникла у зв'язку зі скасуванням перших виборів у 45 територіальних громадах і додаткових виборів місцевих депутатів через введення воєнного стану у низці областей. Як пояснили у Міністерстві фінансів, без відповідних змін не буде можливості профінансувати ті райони, до яких належать ці об'єднані територіальні громади.

Додамо, що у 2018 році до загального фонду Державного бюджету надійшло 729,4 млрд грн платежів, що на 15,2% більше, ніж 2017 року.

 
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16 01 2019 20:44
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