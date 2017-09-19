Кабмін пропонує Раді встановити щорічне підвищення акцизу на сигарети на 20%
Про це сказано в законопроекті № 7110-1, зареєстрованому 18 вересня, повідомляють "Українські Новини".
Законопроект розроблений з метою реалізації угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а саме: наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до рівня, передбаченого директивою ЄС.
Документ передбачає індексацію акцизу на тютюнові вироби на 11,2% і додаткове збільшення на 16,7% в 2018 році, а надалі - збільшення на 20% щорічно до 2024 року включно.
Графік підвищення акцизу прописано в законопроекті.
Так, у підсумку частка акцизного зобов'язання в середньозваженій роздрібній ціні на сигарети має досягти 60%, а сума акцизного податку має становити не менше ніж 90 євро за 1 тис. сигарет уже з 2025 року.
Відповідно до пояснювальної записки, в 2017 році мінімальне податкове зобов'язання для сигарет в Україні становить 20 євро, або 596,05 гривні за 1 тис. штук.
Зазначається, шо проект закону погоджений з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством економічного розвитку й торгівлі, Державною фіскальною службою, Міністерством юстиції.
Раніше Верховній Раді запропонували кожного року підвищувати акциз на тютюнові вироби на 20% до досягнення еквіваленту 90 євро за 1 тис. сигарет, як у країнах Європи.
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