Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Кабмін пропонує Раді встановити щорічне підвищення акцизу на сигарети на 20%

Графік підвищення акцизу прописано в законопроекті
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити щорічне підвищення акцизу на сигарети на 20% до 2025 року й довести його, таким чином, до рівня 90 євро за 1 тисячу штук.
Кабмін пропонує Раді встановити щорічне підвищення акцизу на сигарети на 20% Фото: Reuters

Про це сказано в законопроекті № 7110-1, зареєстрованому 18 вересня, повідомляють "Українські Новини".

Законопроект розроблений з метою реалізації угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а саме: наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до рівня, передбаченого директивою ЄС.

Документ передбачає індексацію акцизу на тютюнові вироби на 11,2% і додаткове збільшення на 16,7% в 2018 році, а надалі - збільшення на 20% щорічно до 2024 року включно.

Графік підвищення акцизу прописано в законопроекті.

Так, у підсумку частка акцизного зобов'язання в середньозваженій роздрібній ціні на сигарети має досягти 60%, а сума акцизного податку має становити не менше ніж 90 євро за 1 тис. сигарет уже з 2025 року.

Відповідно до пояснювальної записки, в 2017 році мінімальне податкове зобов'язання для сигарет в Україні становить 20 євро, або 596,05 гривні за 1 тис. штук.

Зазначається, шо проект закону погоджений з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством економічного розвитку й торгівлі, Державною фіскальною службою, Міністерством юстиції.

Раніше Верховній Раді запропонували кожного року підвищувати акциз на тютюнові вироби на 20% до досягнення еквіваленту 90 євро за 1 тис. сигарет, як у країнах Європи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2017 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.