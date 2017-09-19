Кабмін пропонує Раді встановити щорічне підвищення акцизу на сигарети на 20%

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити щорічне підвищення акцизу на сигарети на 20% до 2025 року й довести його, таким чином, до рівня 90 євро за 1 тисячу штук.

Про це сказано в законопроекті № 7110-1, зареєстрованому 18 вересня, повідомляють "Українські Новини".

Законопроект розроблений з метою реалізації угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а саме: наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до рівня, передбаченого директивою ЄС.

Документ передбачає індексацію акцизу на тютюнові вироби на 11,2% і додаткове збільшення на 16,7% в 2018 році, а надалі - збільшення на 20% щорічно до 2024 року включно.

Графік підвищення акцизу прописано в законопроекті.

Так, у підсумку частка акцизного зобов'язання в середньозваженій роздрібній ціні на сигарети має досягти 60%, а сума акцизного податку має становити не менше ніж 90 євро за 1 тис. сигарет уже з 2025 року.

Відповідно до пояснювальної записки, в 2017 році мінімальне податкове зобов'язання для сигарет в Україні становить 20 євро, або 596,05 гривні за 1 тис. штук.

Зазначається, шо проект закону погоджений з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством економічного розвитку й торгівлі, Державною фіскальною службою, Міністерством юстиції.

Раніше Верховній Раді запропонували кожного року підвищувати акциз на тютюнові вироби на 20% до досягнення еквіваленту 90 євро за 1 тис. сигарет, як у країнах Європи.