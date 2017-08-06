Кабмін прийме рішення по Бальчуну після його звіту

Кабінет міністрів України розгляне питання про продовження контракту з генеральним директором ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Бальчуном після його звіту.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив журналістам, повідомляють "Українські новини".

"Контракт завершився – і питання про його продовження чи непродовження буде, лише коли буде звіт", – сказав Гройсман.

Прем'єр сподівається, що цей звіт буде надано уряду найближчим часом.

Як відомо, контракт із Балчуном завершився 5 червня. Він готовий був продовжити роботу як голова "Укрзалізниці".

Однак міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягає на відставці Бальчуна і готовий запропонувати 3 кандидатури на цю посаду.

Він також збирається особисто контролювати питання причетності голови комітету з питань транспорту Ярослава Дубневича (БПП) та його брата до корупції в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що 20 квітня 2016 року Кабмін призначив головою "Укрзалізниці" поляка Войцеха Бальчуна, а 1 червня схвалив з ним контракт.

Зазначимо, Бальчун має за плечима досвід успішного реформування польської залізничної компанії PKP Cargo і в інших сферах, неодноразово входив до рейтингів кращих управлінців Польщі.