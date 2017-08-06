Кабмін прийме рішення по Бальчуну після його звіту
Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив журналістам, повідомляють "Українські новини".
"Контракт завершився – і питання про його продовження чи непродовження буде, лише коли буде звіт", – сказав Гройсман.
Прем'єр сподівається, що цей звіт буде надано уряду найближчим часом.
Як відомо, контракт із Балчуном завершився 5 червня. Він готовий був продовжити роботу як голова "Укрзалізниці".
Однак міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягає на відставці Бальчуна і готовий запропонувати 3 кандидатури на цю посаду.
Він також збирається особисто контролювати питання причетності голови комітету з питань транспорту Ярослава Дубневича (БПП) та його брата до корупції в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що 20 квітня 2016 року Кабмін призначив головою "Укрзалізниці" поляка Войцеха Бальчуна, а 1 червня схвалив з ним контракт.
Зазначимо, Бальчун має за плечима досвід успішного реформування польської залізничної компанії PKP Cargo і в інших сферах, неодноразово входив до рейтингів кращих управлінців Польщі.
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