Кабмін прийняв пакет законопроектів для медичної реформи

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.

Робоча група протягом трьох днів доопрацює цей документ для передачі в парламент.

"Створити на три дні робочу групу, запросити колег із парламенту, щоб усе відпрацювати з тим, щоб направити в парламент максимально якісний документ і далі супроводжувати його затвердження", - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ключовий законопроект про державні фінансові гарантії в системі охорони здоров'я щодо надання медпослуг і забезпечення лікарськими засобами включає такі провідні елементи, як введення гарантованого пакету медичних послуг, фіксованої оплати за конкретну послугу, перехід на міжнародні клінічні протоколи, повернення педіатрії на первинний рівень.

Нагадаємо, що реформа з децентралізації влади, що розпочалася три року тому, на думку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, є однією з найбільш успішних реформ у країні, адже місцеві бюджети отримали десятки мільярдів гривень надходжень.