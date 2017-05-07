НОВИНИКабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє повертати клієнтам кошти з рахунків мобільних операторів і використовувати їх для проведення платежів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін прийняв постанову, яка дозволяє розраховуватися грошима з мобільного рахунку
Кошти не будуть обкладатися митом у пенсійний фонд
Фото: poradumo.pp.ua
Ці кошти не будуть обкладатися митом у пенсійний фонд, повідомляє LIGA.net.
"Документи дозволяють повертати клієнтам кошти з рахунків мобільних операторів і використовувати їх для проведення платежів. Це означає, що, якщо клієнт буде використовувати гроші з мобільного рахунку на покупку квитків або квітів, вони не будуть обкладатися митом у пенсійний фонд", - прокоментував на Facebook це рішення Кабміну Петро Чернишов, голова компанії "Київстар".
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.
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05 07 2017 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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