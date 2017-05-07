Кабмін прийняв постанову, яка дозволяє розраховуватися грошима з мобільного рахунку

Кошти не будуть обкладатися митом у пенсійний фонд

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє повертати клієнтам кошти з рахунків мобільних операторів і використовувати їх для проведення платежів.

Ці кошти не будуть обкладатися митом у пенсійний фонд, повідомляє LIGA.net.

"Документи дозволяють повертати клієнтам кошти з рахунків мобільних операторів і використовувати їх для проведення платежів. Це означає, що, якщо клієнт буде використовувати гроші з мобільного рахунку на покупку квитків або квітів, вони не будуть обкладатися митом у пенсійний фонд", - прокоментував на Facebook це рішення Кабміну Петро Чернишов, голова компанії "Київстар".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.