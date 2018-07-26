Кабмін прийняв стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу

Кабінет міністрів України прийняв стратегію інформаційної реінтеграції Донецької і Луганської областей.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду, передає "112 Україна".

Згідно з документом, який є у розпорядженні "РБК-Україна", у розробленій Міністерством інформаційної політики стратегії йдеться про те, що повне відновлення мовлення українських телерадіокомпаній можливе тільки за умови звільнення окупованих територій Донбасу.

Тому в умовах обмеженого мовлення та доступу до інших українських ЗМІ, зокрема інтернет-видань, особлива увага буде приділятися таким напрямкам:

- розширення зони наземного ефірного мовлення українських телерадіокомпаній з територій, прилеглих до тимчасово окупованих;

- створення системи виробництва і поширення спеціалізованого контенту для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях;

- забезпечення можливості отримання інформації особами з порушеннями зору і слуху у доступній формі;

- проведення системної роботи з переселенцями як з важливим каналом комунікації з громадянами України, які проживають на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, що на лінії розмежування в зоні АТО з новопобудованої телевежі в Бахмутівці мовитимуть 12 українських телеканалів.