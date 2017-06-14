Кабмін прийняв відставку члена НАЗК Рябошапки

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу, 14-го червня, прийняв відставку члена Національного агентства запобігання корупції (НАЗК) Руслана Рябошапки.

Рябошапка - один із чотирьох діючих членів НАЗК - вирішив звільнитися, тому що вважає агентство недієздатним.

Цю позицію підтримують і в уряді, повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в агентстві.

"На жаль, зараз ми бачимо, що ситуація не вирішується, і навіть перша хвиля декларацій за 2015 рік не проходить перевірку. Урядовці, термін перевірки яких закінчився ще в травні, досі не мають ніяких рішень за цими перевірками. Перевірки очікують більш ніж 100 тисяч декларацій за 2015 рік і близько 1 млн декларацій за 2016 рік. Так далі бути не може", - заявив напередодні міністр юстиції Павло Петренко.

Він бачить два виходи з ситуації, що склалася: ухвалення закону про перезавантаження НАЗК або добровільна відставка членів агентства. Тому звільнення Рябошапки міністр назвав хорошим сигналом.

Як відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції - це незалежний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики. Воно є підконтрольним Верховній Раді.

Його функції включають перевірку електронних декларацій українських чиновників. Згідно із законом, до НАЗК повинні входити п'ять осіб. Агентство є правомочним за наявності трьох членів.

Нагадаємо, що 9-го червня Рябошапка заявив, що подав Кабінету міністрів заяву про відставку.