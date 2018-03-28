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Кабмін призначив головою Нацслужби здоров'я топ-менеджера клініки Isida

Олег Петренко переміг на відкритому конкурсі, який проходив взимку
Кабінет міністрів України 28 березня призначив керівником Національної служби здоров'я Олега Петренка, який раніше був заступником генерального директора зі стратегічного розвитку клініки Isida-IVF.
Кабмін призначив головою Нацслужби здоров Олег Петренко. Фото: Facebook

До Isida Петренко працював першим заступником гендиректора клініки "Оберіг", а у 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров'я, повідомляє "ГОРДОН".

Крім того, Петренко входив у число експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я.

Олег Петренко переміг на відкритому конкурсі, який проходив узимку. Усього на посаду керівника Нацслужби здоров'я претендували 14 осіб.

Нацслужби здоров'я була створена наприкінці грудня 2017 року, вона повинна запрацювати в середині 2018 року. Ця служба - важливий орган в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати договори лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.

Нагадаємо, в.о. глави МОЗ Уляна Супрун каже, що обсяг фінансування сфери охорони здоров'я буде збільшено до 2020 року до 85 мільярдів гривень.

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28 03 2018 14:38
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