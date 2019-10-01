Кабмін призначив Кравцова головою правління "Укрзалізниці"
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 10 січня без заперечень, інформує LB.ua.
Протягом обговорення питання прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що рішення про призначення Кравцова підтримала незалежна наглядова рада "УЗ". Пізніше на засіданні Кравцова підтримав керівник наглядової ради Шевкі Аджунерв.
"Укрзалізниця" повинна залишатися державною компанією, підкреслив Гройсман. У нову стратегію її розвитку він закликав прописати оновлення рухомого складу, електрифікацію та поліпшення якості послуг.
"Не розумію, як така компанія, як "Укрзалізниця", може бути збитковою?" - додав прем'єр.
Також, "Укрзалізниця" стала першою державною компанією, що повністю розкрила всі свої фінансові операції для відкритого доступу на порталі "Відкриті публічні фінанси". За словами Кравцова, Укрзалізниця - найбільша українська компанія, яка створює 3% ВВП України. Сумарна вартість її активів 270 мільярдів гривень.
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