Кабмін призначив Мирослава Продана тимчасовим головою ДФС

У липні 2016 Продан був призначений на посаду в.о. заступника голови Фіскальної служби

Кабінет Міністрів призначив виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби заступника голови ДФС Мирослава Продана.

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду в п'ятницю, 3 березня, інформують "Українські Новини".

Відзначимо, що в липні 2016 Продан був призначений на посаду в.о. заступника голови Фіскальної служби до призначення в установленому порядку заступника голови зазначеної служби.

У 2003 році Мирослав Продан закінчив Рівненський інститут слов'янознавства, а в 2013 році - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії при Президентові України.

З 2002 по 2005 р. він працював директором ТОВ "РОТ Україна". З березня 2005 року почав працювати в податкових інспекціях Вінницької області та Вінниці.

З травня 2012 року Продан працював заступником начальника податкової інспекції Черкаської області в Умані. З червня 2013 року він обіймав посаду начальника головного управління Фіскальної служби Вінницької області.

В момент призначення Продан обіймав посаду заступника начальника Центрального офісу з обслуговування великих платників податків.

З 21 серпня 2015 року Продан є радником податкового і митного справи першого рангу.