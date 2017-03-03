Кабмін призначив Мирослава Продана тимчасовим головою ДФС
Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду в п'ятницю, 3 березня, інформують "Українські Новини".
Відзначимо, що в липні 2016 Продан був призначений на посаду в.о. заступника голови Фіскальної служби до призначення в установленому порядку заступника голови зазначеної служби.
У 2003 році Мирослав Продан закінчив Рівненський інститут слов'янознавства, а в 2013 році - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії при Президентові України.
З 2002 по 2005 р. він працював директором ТОВ "РОТ Україна". З березня 2005 року почав працювати в податкових інспекціях Вінницької області та Вінниці.
З травня 2012 року Продан працював заступником начальника податкової інспекції Черкаської області в Умані. З червня 2013 року він обіймав посаду начальника головного управління Фіскальної служби Вінницької області.
В момент призначення Продан обіймав посаду заступника начальника Центрального офісу з обслуговування великих платників податків.
З 21 серпня 2015 року Продан є радником податкового і митного справи першого рангу.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.
Також Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.
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