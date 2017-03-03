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Кабмін призначив Мирослава Продана тимчасовим головою ДФС

У липні 2016 Продан був призначений на посаду в.о. заступника голови Фіскальної служби
Кабінет Міністрів призначив виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби заступника голови ДФС Мирослава Продана.
Кабмін призначив Мирослава Продана тимчасовим головою ДФС Мирослав Продан. Фото: прес-служба ДФС

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду в п'ятницю, 3 березня, інформують "Українські Новини".

Відзначимо, що в липні 2016 Продан був призначений на посаду в.о. заступника голови Фіскальної служби до призначення в установленому порядку заступника голови зазначеної служби.

У 2003 році Мирослав Продан закінчив Рівненський інститут слов'янознавства, а в 2013 році - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії при Президентові України.

З 2002 по 2005 р. він працював директором ТОВ "РОТ Україна". З березня 2005 року почав працювати в податкових інспекціях Вінницької області та Вінниці.

З травня 2012 року Продан працював заступником начальника податкової інспекції Черкаської області в Умані. З червня 2013 року він обіймав посаду начальника головного управління Фіскальної служби Вінницької області.

В момент призначення Продан обіймав посаду заступника начальника Центрального офісу з обслуговування великих платників податків.

З 21 серпня 2015 року Продан є радником податкового і митного справи першого рангу.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

Також Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

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03 03 2017 17:58
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