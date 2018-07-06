Кабмін призначив в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в четвер призначив Оксану Маркарову виконувачкою обов'язків міністра фінансів.

Маркарова прийшла в Міністерство фінансів у березні 2015 року на посаду заступника міністра - керівника апарату. У квітні 2016 року її підвищили до першої заступниці міністра, - йдеться на сайті уряду України. За нові обов'язки вона візьметься в п'ятницю, 8 червня.

У серпні того самого року її призначили урядовим уповноваженим з питань інвестицій. На цій посаді вона брала участь у створенні офісу залучення інвестицій UkraineInvest.

Нагадаємо, що 7 червня Верховна Рада звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка, який публічно посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та поскаржився на нього західним партнерам.