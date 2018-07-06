НОВИНИКабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в четвер призначив Оксану Маркарову виконувачкою обов'язків міністра фінансів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін призначив в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову
Нові обов'язки вона виконуватиме з п'ятниці, 8 червня
Фото: Новое время
Маркарова прийшла в Міністерство фінансів у березні 2015 року на посаду заступника міністра - керівника апарату. У квітні 2016 року її підвищили до першої заступниці міністра, - йдеться на сайті уряду України. За нові обов'язки вона візьметься в п'ятницю, 8 червня.
У серпні того самого року її призначили урядовим уповноваженим з питань інвестицій. На цій посаді вона брала участь у створенні офісу залучення інвестицій UkraineInvest.
Нагадаємо, що 7 червня Верховна Рада звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка, який публічно посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та поскаржився на нього західним партнерам.
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07 06 2018 18:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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