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Кабмін призначив в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову

Нові обов'язки вона виконуватиме з п'ятниці, 8 червня
Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в четвер призначив Оксану Маркарову виконувачкою обов'язків міністра фінансів.
Кабмін призначив в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову Фото: Новое время

Маркарова прийшла в Міністерство фінансів у березні 2015 року на посаду заступника міністра - керівника апарату. У квітні 2016 року її підвищили до першої заступниці міністра, - йдеться на сайті уряду України. За нові обов'язки вона візьметься в п'ятницю, 8 червня.

У серпні того самого року її призначили урядовим уповноваженим з питань інвестицій. На цій посаді вона брала участь у створенні офісу залучення інвестицій UkraineInvest.

Нагадаємо, що 7 червня Верховна Рада звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка, який публічно посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та поскаржився на нього західним партнерам.

 
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07 06 2018 18:15
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