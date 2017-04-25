Кабмін розглядає припинення постачання електроенергії в "ДНР", - Тука
"Заборгованість за електроенергію Донецької області становить 5,8 млрд, а з них трохи менш ніж 500 млн - це заборгованість споживачів на неконтрольованій території... Питання можливого відключення розглядається, але не стоїть так гостро, як у Луганській області", - сказав Тука, інформує "112 Україна".
Однак Тука зазначив, що останнім часом оплата за електроенергію з "ДНР" не надходить. Заступник міністра визнав, що "ЛНР" може частково покрити дефіцит електрики за рахунок постачання з Росії.
"Не в повному обсязі, а частково вони так і роблять. Є лінія електроживлення, яка йде до Луганської області з Росії. Але в повному обсязі вона не здатна забезпечити Луганську область електроенергією", - зазначив Тука.
Нагадаємо, що ввечері в понеділок, 24 квітня, Луганськ залишився без електропостачання.
Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.
У свою чергу уряд Росії вирішив забезпечити електроенергією окуповані бойовиками райони Луганської області.
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