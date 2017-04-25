Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Кабмін розглядає припинення постачання електроенергії в "ДНР", - Тука

Заборгованість за електроенергію Донецької області становить 5,8 млрд
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що припинення постачання електроенергії в "ДНР" розглядається, але "не стоїть так гостро, як у Луганській області".
Кабмін розглядає припинення постачання електроенергії в "ДНР", - Тука Георгій Тука. Фото: obozrevatel.com

"Заборгованість за електроенергію Донецької області становить 5,8 млрд, а з них трохи менш ніж 500 млн - це заборгованість споживачів на неконтрольованій території... Питання можливого відключення розглядається, але не стоїть так гостро, як у Луганській області", - сказав Тука, інформує "112 Україна".

Однак Тука зазначив, що останнім часом оплата за електроенергію з "ДНР" не надходить. Заступник міністра визнав, що "ЛНР" може частково покрити дефіцит електрики за рахунок постачання з Росії.

"Не в повному обсязі, а частково вони так і роблять. Є лінія електроживлення, яка йде до Луганської області з Росії. Але в повному обсязі вона не здатна забезпечити Луганську область електроенергією", - зазначив Тука.

Нагадаємо, що ввечері в понеділок, 24 квітня, Луганськ залишився без електропостачання.

Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

У свою чергу уряд Росії вирішив забезпечити електроенергією окуповані бойовиками райони Луганської області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2017 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.