Кабмін розглядає припинення постачання електроенергії в "ДНР", - Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що припинення постачання електроенергії в "ДНР" розглядається, але "не стоїть так гостро, як у Луганській області".

"Заборгованість за електроенергію Донецької області становить 5,8 млрд, а з них трохи менш ніж 500 млн - це заборгованість споживачів на неконтрольованій території... Питання можливого відключення розглядається, але не стоїть так гостро, як у Луганській області", - сказав Тука, інформує "112 Україна".

Однак Тука зазначив, що останнім часом оплата за електроенергію з "ДНР" не надходить. Заступник міністра визнав, що "ЛНР" може частково покрити дефіцит електрики за рахунок постачання з Росії.

"Не в повному обсязі, а частково вони так і роблять. Є лінія електроживлення, яка йде до Луганської області з Росії. Але в повному обсязі вона не здатна забезпечити Луганську область електроенергією", - зазначив Тука.

Нагадаємо, що ввечері в понеділок, 24 квітня, Луганськ залишився без електропостачання.

Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

У свою чергу уряд Росії вирішив забезпечити електроенергією окуповані бойовиками райони Луганської області.