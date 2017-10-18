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Кабмін розірвав угоду з Росією щодо підприємств, які виробляють військову продукцію

Рішення прийняли на засіданні уряду 18 жовтня
Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Росії про збереження спеціалізації підприємств і організацій, що беруть участь у виробництві продукції військового призначення.
Кабмін розірвав угоду з Росією щодо підприємств, які виробляють військову продукцію Фото: kmu.gov.ua

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 18 жовтня.

Ця угода від 21 грудня 2000 року передбачала, що дві країни сприяють збереженню виробничої і науково-технічної спеціалізації, підприємств і організацій, які беруть участь в розробці, виробництві та випробуваннях озброєння і військової техніки, наданню послуг військового призначення і поставкам необхідних для цього матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, навчального та допоміжного майна.

При цьому передбачалося, що сторони угоди не будуть передавати та продавати третій стороні, зокрема іноземним фізичним і юридичним особам і міжнародним організаціям, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, документацію та інформацію, отримані в рамках угоди. Для цього необхідна була попередня письмова згода.

Нагадаємо, імпорт товарів з Росії за січень-серпень збільшився на 37,2%, до 4,204 мільярда доларів.

 
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18 10 2017 12:40
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