Кабмін розірвав угоду з Росією щодо підприємств, які виробляють військову продукцію
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 18 жовтня.
Ця угода від 21 грудня 2000 року передбачала, що дві країни сприяють збереженню виробничої і науково-технічної спеціалізації, підприємств і організацій, які беруть участь в розробці, виробництві та випробуваннях озброєння і військової техніки, наданню послуг військового призначення і поставкам необхідних для цього матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, навчального та допоміжного майна.
При цьому передбачалося, що сторони угоди не будуть передавати та продавати третій стороні, зокрема іноземним фізичним і юридичним особам і міжнародним організаціям, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, документацію та інформацію, отримані в рамках угоди. Для цього необхідна була попередня письмова згода.
Нагадаємо, імпорт товарів з Росії за січень-серпень збільшився на 37,2%, до 4,204 мільярда доларів.
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