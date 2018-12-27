Кабмін схвалив cтратегію інформаційної реінтеграції Криму

Мінінформполітики обговорило проект документа з представниками громадських організацій та експертами у сфері захисту прав людини в Криму

Кабінет міністрів схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, розроблену Міністерством інформаційної політики.

Представили її урядовцям на засіданні у четвер перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова та радник міністра Юлія Каздобіна.

"Завдання російської пропаганди полягає у тому, щоб переконати аудиторію Криму у тому, що, по-перше, світ проковтнув цю "пігулку", зафіксував цю окупацію, що Україна забула і не виборює Крим", – зазначила Джапарова.

"Прийняття цього документа, особливо на тлі резолюції у межах Організації Об'єднаних Націй – це ключовий месидж людям у Криму, що це є неправдою, це вщент убиває ті міфи, які активно мільярдними бюджетами пропагуються російською пропагандою. Я вважаю цей документ надзвичайно важливим", – наголосила вона.

За словами Джапарової, Мінінформполітики обговорило проект документа з представниками громадських організацій та експертами у сфері захисту прав людини в Криму, комунікаційній сфері, сфері розробки політики щодо Кримського півострова, кримськими ЗМІ, вимушено переміщеними особами з Криму.

Участь в обговоренні також брали представники кримськотатарського народу, дипломатичних місій, міжнародних організацій та іноземні журналісти, які працюють в Україні.

"Ми погодили цей проект із Мін'юстом, тому він не буде потребувати додаткового опрацювання", – запевнила перший заступник міністра.

Радник міністра інформполітики Юлія Каздобіна наголосила, що цей документ покликаний сформувати передумови для відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованою територією Криму, сприяти захисту прав і свобод громадян України.

"Ми маємо формувати розуміння незаконності дій Російської Федерації на півострові, невідворотність його повернення під юрисдикцію України, сприяння обізнаності щодо реальної ситуації на півострові серед усих аудиторій, розвінчання міфів РФ про минуле та сьогодення, формування державної політики України щодо окупованого півострова та його населення, сприяння реалізації прав кримськотатарського народу як корінного народу України", – сказала вона.

Каздобіна переконана, що реалізація стратегії дозволить систематизувати комунікацію уряду та покращити інформування трьох цільових аудиторій – кримської, української та закордонної – щодо політики України стосовно Криму, а також сприятиме відновленню територіальної цілісності та суверенітету в Криму.

У МІП зазначають, що реалізація Стратегії здійснюється за рахунок і в межах коштів державного та місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги, донорських і спонсорських коштів, внесків заінтересованих міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законом.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман погодився, що цей документ є надзвичайно важливим: "Але головне, щоб ця Стратегія виконувалася, щоб її реалізовували у межах тих заходів і цілей, які прописані у цьому документі".

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 22 грудня ухвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини у Криму, у якій поіменно перелічені імена конкретних українців, яких незаконно утримує Росія.

Документ засуджує політично вмотивовані переслідування українців та закликає звільнити усіх громадян України, які незаконно утримуються в окупованому Криму та РФ. Резолюція визнає Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усеїна Куку політичними в’язнями.