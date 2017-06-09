Кабмін схвалив продаж держактивів через Prozorro

Кабінет міністрів України затвердив використання системи ProZorro.Продажі для реалізації активів держпідприємств.

Зараз адміністратором Електронної торгової системи є громадська організація Transparency International Україна. Після завершення реалізації він перейде в держвласність.

Проект реалізується за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Це перший в Україні і Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом $150 млн, заснований на фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), - повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.

Раніше повідомлялося, державна компанія Укрпошта почала продаж права на оренду об'єктів нерухомості через електронну систему ProZorro. Продажі.

Система ProZorro.Продажі - електронна торговельна система, створена з ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку України і українських електронних майданчиків. Побудована по цінностям і принципам сім'ї ProZorro.

Проект ProZorro.Продажі почав роботу зі співробітництва з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) - реалізації майна неплатоспроможних банків в 2016 році.

Зазначимо, проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Transparency International Україна "ProZorro.Продажі" переміг на демо-дні фіналу конкурсу антикорупційних стартапів CitiT4IChallenge в Хайдерабаді (Індія).