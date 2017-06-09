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Кабмін схвалив продаж держактивів через Prozorro

Проект реалізується за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
Кабінет міністрів України затвердив використання системи ProZorro.Продажі для реалізації активів держпідприємств.
Кабмін схвалив продаж держактивів через Prozorro Фото: з вільних джерел

Зараз адміністратором Електронної торгової системи є громадська організація Transparency International Україна. Після завершення реалізації він перейде в держвласність.

Проект реалізується за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Це перший в Україні і Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом $150 млн, заснований на фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), - повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.

Раніше повідомлялося, державна компанія Укрпошта почала продаж права на оренду об'єктів нерухомості через електронну систему ProZorro. Продажі.

Система ProZorro.Продажі - електронна торговельна система, створена з ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку України і українських електронних майданчиків. Побудована по цінностям і принципам сім'ї ProZorro.

Проект ProZorro.Продажі почав роботу зі співробітництва з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) - реалізації майна неплатоспроможних банків в 2016 році.

Зазначимо, проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Transparency International Україна "ProZorro.Продажі" переміг на демо-дні фіналу конкурсу антикорупційних стартапів CitiT4IChallenge в Хайдерабаді (Індія).

 
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06 09 2017 15:40
ТЕГИ: Кабмін, ProZorro
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