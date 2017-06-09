Кабмін схвалив продаж держактивів через Prozorro
Зараз адміністратором Електронної торгової системи є громадська організація Transparency International Україна. Після завершення реалізації він перейде в держвласність.
Проект реалізується за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Це перший в Україні і Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом $150 млн, заснований на фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), - повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.
Раніше повідомлялося, державна компанія Укрпошта почала продаж права на оренду об'єктів нерухомості через електронну систему ProZorro. Продажі.
Система ProZorro.Продажі - електронна торговельна система, створена з ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку України і українських електронних майданчиків. Побудована по цінностям і принципам сім'ї ProZorro.
Проект ProZorro.Продажі почав роботу зі співробітництва з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) - реалізації майна неплатоспроможних банків в 2016 році.
Зазначимо, проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Transparency International Україна "ProZorro.Продажі" переміг на демо-дні фіналу конкурсу антикорупційних стартапів CitiT4IChallenge в Хайдерабаді (Індія).
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