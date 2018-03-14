Кабмін схвалив заборону на ввезення міндобрив з Росії

Кабінет міністрів України схвалив заборону на ввезення мінеральних добрив. Таке рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання.

"Даємо два доручення Мінекономіки, першому віце-прем'єру: підготувати необхідні рішення на наступне засідання уряду, а що стосується тимчасових обмежень - доручення вжити зараз рішення про введення тимчасових обмежень і, відповідно, доручити Мінекономіки спільно з Мін'юстом та іншими міністерствами оформити це рішення", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує 112. Україна.

Україна ще в 2014 році ввела п'ятирічні антидемпінгові мита на імпорт російських добрив, але це стосувалося тільки аміачної селітри. Ставки були визначені на рівні 20,51-36,03%. Росія оскаржує це рішення в рамках СОТ. Разом з тим українські аграрії переорієнтувалися на карбамід і карбамідно-аміачну суміш — інші види азотних добрив, що постачають із Росії.

Пізніше, навесні 2017 року, Україна ввела антидемпінгові мита в розмірі 31,84% на імпорт двох видів російських азотних добрив — карбаміду і карбамідно-аміачної суміші (КАС). За даними мінекономіки України, на момент введення мит РФ була основним постачальником азотних добрив в Україну з часткою в 80-90% від загального обсягу.

Раніше iPress.ua повідомляв, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) відновила дію антидемпінгових мит на російські добрива.