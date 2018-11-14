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Кабмін схвалив зміни до держбюджету-2019 для другого читання

Дефіцит бюджету в даному варіанті законопроекту залишається на рівні 2,3% ВВП
Кабінет міністрів схвалив з триденним доопрацюванням проект закону про державний бюджет на 2019 рік до другого читання.
Кабмін схвалив зміни до держбюджету-2019 для другого читання Фото: nazk.gov.ua

В. о. міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, що дефіцит бюджету в даному варіанті законопроекту залишається на рівні 2,3% ВВП, інформує 112.ua.

У Мінфіні зазначили, що доопрацьований законопроект враховує зміни надходжень по доходах, зокрема, згідно з прийнятим парламентом законопроектом №9260 про підвищення низки рентних та акцизних ставок.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала за основу законопроект про держбюджет на 2019-й рік 18 жовтня.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловився за ухвалення проекту державного бюджету на 2019-й рік Верховною Радою до 1 грудня.

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14 11 2018 12:53
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