Кабмін скасує встановлення мінімальних цін на сигарети

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скасувати необхідність встановлювати мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Відповідний урядовий законопроект №6568 зареєстрований в парламенті, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, пропонується вилучити відповідний пункт з перехідних положень закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році".

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту за підписом міністра фінансів Олександра Данилюка, введення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на тютюнові вироби суперечить положенням Директиви ЄС 2011/64/ЄС. Такий механізм в минулі роки впроваджувався в деяких країнах ЄС та за рішеннями Європейського Союзу 2000-2010 років був скасований.

"Таким чином, встановлення мінімальних роздрібних цін на тютюнові вироби ймовірно буде розглядатися Комісією ЄС і Судом ЄС як порушення конкуренції і порушення зобов'язань згідно зі статтею 15 Директиви ЄС 2011/64/ЄС", - зазначено в документі.

Як повідомлялося, в березні Державна фіскальна служба розробила черговий проект постанови уряду, який передбачає введення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на тютюнові вироби.

Згідно з проектом постанови, мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на пачку сигарет з фільтром повинні становити 22,44 грн і 21,1 грн відповідно. Оптово-відпускні та роздрібні ціни на пачку сигарет без фільтра - 18,25 і 18,84 грн.