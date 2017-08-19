БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет Міністрів України скасував застосування обмежень на витрачання коштів державного бюджету для відомств, які беруть участь у пілотному проекті з реформи державного управління та проводитимуть набір фахівців з реформ відомств.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін скасував обмеження на витрачання держкоштів для відомств, які набирають фахівців з реформ
Крім того, на них не поширюються обмеження щодо витрат на купівлю комп'ютерів, ноутбуків, меблів
Фото: google.com
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 18 серпня, пише "Інтерфакс-Україна".
Згідно з проектом рішення, уряд скасував застосування до цих державних органів норми про недопущення подання Кабміну пропозицій і ухвалення власних рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ.
Крім того, в 2017 році на них не поширюються обмеження щодо витрат на купівлю комп'ютерів, ноутбуків, меблів, іншого обладнання.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України тимчасово збільшив чисельність співробітників 10 міністерств (на 748 осіб) та секретаріату уряду (на 180 осіб) для набору фахівців із питань реформ.
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