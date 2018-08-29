Кабмін сьогодні планує розширити список заборонених російських товарів

У порядку денному уряду - угода з НАТО, звільнення від призову і кадрові питання

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні має намір розширити перелік товарів, заборонених до ввезення з Росії.

Уряд має намір внести зміни до переліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються повноваження на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для використання у власному виробництві, йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду.

Також у порядку денному - низка міжнародних документів, зокрема про підписання імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів і НАТО про реалізацію проекту трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і протидії саморобним вибуховим пристроям.

У порядку денному також законопроект про звільнення від призову на військову службу в межах мобілізації громадян України, які працюють у міжнародних організаціях.

На засіданні заплановано затвердити план заходів на 2018-2021 роки для реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року.

Крім того, уряд затвердить порядок цільового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти і положення про конкурс з обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

На засіданні розглянуть кадрові питання і питання з обмеженим доступом. Початок засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 11:00.

Нагадаємо, в понеділок, 27 серпня, набули чинності нові антиросійські санкції США, пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері. Новий пакет заходів передбачає припинення зовнішньої допомоги Росії, крім екстреної гуманітарної допомоги, відмову від постачання продовольства і продуктів сільського господарства, а також фінансової допомоги - видачі Росії будь-яких кредитів і надання кредитних гарантій.