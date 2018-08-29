Кабмін сьогодні планує розширити список заборонених російських товарів
Уряд має намір внести зміни до переліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються повноваження на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для використання у власному виробництві, йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду.
Також у порядку денному - низка міжнародних документів, зокрема про підписання імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів і НАТО про реалізацію проекту трастового фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і протидії саморобним вибуховим пристроям.
У порядку денному також законопроект про звільнення від призову на військову службу в межах мобілізації громадян України, які працюють у міжнародних організаціях.
На засіданні заплановано затвердити план заходів на 2018-2021 роки для реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року.
Крім того, уряд затвердить порядок цільового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти і положення про конкурс з обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
На засіданні розглянуть кадрові питання і питання з обмеженим доступом. Початок засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 11:00.
Нагадаємо, в понеділок, 27 серпня, набули чинності нові антиросійські санкції США, пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері. Новий пакет заходів передбачає припинення зовнішньої допомоги Росії, крім екстреної гуманітарної допомоги, відмову від постачання продовольства і продуктів сільського господарства, а також фінансової допомоги - видачі Росії будь-яких кредитів і надання кредитних гарантій.
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