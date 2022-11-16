Кабмін спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Задля забезпечення внутрішнього ринку обладнанням для відновлення та стабілізації електро- та газопостачання споживачам, уряд дозволив продаж та експлуатацію низки товарів без декларації про відповідність і без маркування знаком відповідності технічним регламентам.
Зміни стосуються того ж переліку товарів, який 8 жовтня Кабмін звільнив від сплати ПДВ та в’їзного мита.
Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі.
Таке спрощення діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних трьох місяців.
Раніше повідомлялось, що віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав дозволити мобільним операторам використовувати генератори, завдяки яким бізнес підтримує свою роботу в умовах відсутності електропостачання.
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