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Кабмін списав Києву 2,6 млрд гривень боргу для будівництва метро на Виноградар

Місто зможе спрямувати вивільнені гроші на аванс підряднику
Кабінет міністрів списав Києву 2,6 млрд гривень боргу для будівництва метро на Виноградар.
Кабмін списав Києву 2,6 млрд гривень боргу для будівництва метро на Виноградар Порожні вагони на покинутій станції метро Олдвіч в Лондоні. Фото: Bradley Garrett

Згідно з розпорядженням, прийнятим 18 грудня, затверджено порядок списання боргів, які дорівнюють обсягу підтверджених касових видатків з бюджету Києва в 2018 році на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив "Виноградар", але не більше  ніж 2,6 млрд гривень.

Як відомо, влада Києва починає будівництво метро на масив Виноградар (продовження Сирецько-Печерської гілки).

В листопаді "Київметробуд" виграв аукціон на будівництво метро на Виноградар. Компанія запропонувала ціну за виконання робіт на 12 млн грн нижче від очікуваної вартості.

Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецького-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачає створення ще чотирьох станцій і нового електродепо "Виноградар" протягом майже дев'яти років.

 

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18 12 2018 17:19
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