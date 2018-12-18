Кабмін списав Києву 2,6 млрд гривень боргу для будівництва метро на Виноградар
Згідно з розпорядженням, прийнятим 18 грудня, затверджено порядок списання боргів, які дорівнюють обсягу підтверджених касових видатків з бюджету Києва в 2018 році на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив "Виноградар", але не більше ніж 2,6 млрд гривень.
Як відомо, влада Києва починає будівництво метро на масив Виноградар (продовження Сирецько-Печерської гілки).
В листопаді "Київметробуд" виграв аукціон на будівництво метро на Виноградар. Компанія запропонувала ціну за виконання робіт на 12 млн грн нижче від очікуваної вартості.
Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецького-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачає створення ще чотирьох станцій і нового електродепо "Виноградар" протягом майже дев'яти років.
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