Кабмін створив комісію для проведення в Україні перепису населення
Це рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, пише "Радіо Свобода".
Очолить комісію перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. За словами Кубіва, робота комісії дозволить забезпечити координацію центральних органів влади у цьому питанні.
Як пише видання, останній перепис населення України відбувся у 2001 році. За даними цього перепису, загальна населення України становила 48 457 000 людей. Після цього проведення перепису кілька разів переносили – востаннє у 2015 році уряд переніс проведення всеукраїнського перепису населення з 2016 на 2020 рік.
За встановленою практикою і згідно з рекомендаціями ООН переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на десять років.
Верховна Рада України визнала деякі території Донбасу тимчасово окупованими територіями, також такою визнана територія автономної республіки Крим.
Зазначимо, віце-прем'єр Павло Розенко оцінює вартість Всеукраїнського перепису населення в 1 млрд гривень.
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