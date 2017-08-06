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Кабмін створив комісію популяризації України на чолі з міністром інформполітики

Комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом
Кабінет Міністрів створив міжвідомчу комісію з питань популяризації України на чолі з міністром інформаційної політики.
Кабмін створив комісію популяризації України на чолі з міністром інформполітики Фото: segodnya.ua

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Секретарем комісії призначено державного секретаря Міністерства інформаційної політики Артема Біденка.

Всього до складу комісії входить 8 представників державних органів, 2 радники прем'єр-міністра, 2 представники підприємств, установ і організацій та 5 представників громадських організацій, які сприяють популяризації України в світі і просуванню її інтересів в міжнародному інформаційному просторі.

Згідно з положенням, комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, завданнями якого є сприяння в здійсненні заходів щодо реалізації концепції популяризації України, розгляд питань, пов'язаних з формуванням позитивного іміджу України в світовому інформпросторі, а також координація між відомствами в цих питаннях.

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення комісії здійснюється Міністерством інформаційної політики.

Як повідомлялося, 31 травня міністр інформаційної політики України Юрій Стець передав заяву про відставку голові Верховної Ради Андрію Парубію.

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