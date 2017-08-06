Кабмін створив комісію популяризації України на чолі з міністром інформполітики
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Секретарем комісії призначено державного секретаря Міністерства інформаційної політики Артема Біденка.
Всього до складу комісії входить 8 представників державних органів, 2 радники прем'єр-міністра, 2 представники підприємств, установ і організацій та 5 представників громадських організацій, які сприяють популяризації України в світі і просуванню її інтересів в міжнародному інформаційному просторі.
Згідно з положенням, комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, завданнями якого є сприяння в здійсненні заходів щодо реалізації концепції популяризації України, розгляд питань, пов'язаних з формуванням позитивного іміджу України в світовому інформпросторі, а також координація між відомствами в цих питаннях.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення комісії здійснюється Міністерством інформаційної політики.
Як повідомлялося, 31 травня міністр інформаційної політики України Юрій Стець передав заяву про відставку голові Верховної Ради Андрію Парубію.
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