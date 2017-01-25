Кабмін створив робочу групу для розробки порядку проведення перевірки е-декларацій
Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів на пропозицію міністра юстиції Павла Петренка, інформує "Українська правда".
Він заявив, що НАЗК як орган відповідальний за перевірку декларацій повинне розробити порядок перевірки е-декларацій.
"Протягом останніх декількох місяців тричі порядки, які надсилалися до Мін’юсту, ми не могли зареєструвати, оскільки вони мали системні невідповідності Конституції, закону про запобігання корупції і Конвенції із захисту прав людини", - сказав міністр.
Він запропонував створити робочу групу.
"Є пропозиція щоб на майданчику Секретаріату Кабміну сформувати робочу групу, яка самостійно розробить порядки і запропонує їх НАЗК. До цієї робочої групи долучиться від нас команда на чолі із першим заступником міністра юстиції. Я особисто готовий взяти участь в цій робочій групі, так само ми мали консультації з громадськістю, з науковцями і НАЗК", - зазначив Петренко.
"Це соромно, коли протягом декількох місяців після подачі декларацій не проводиться їх перевірка", - сказав міністр.
Уряд підтримав пропозицію сформувати таку робочу групу.
Нагадаємо, що Державній фіскальні службі доручили перевірити сплату податків 9 народними депутатами за клопотанням Генпрокуратури.
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