Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить залучити $78 млн від уряду США

Україна отримає додатково майже $78 млн від Уряду США на підвищення прозорості врядування та забезпечення стійкого економічного розвитку

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підписання додаткової угоди щодо виконання завдання у сфері розвитку між урядом України та урядом США, в рамках яких передбачається виділення близько 78 мільйонів доларів Україні.

54,4 мільйони доларів будуть виділені американським урядом на забезпечення доступності інвестиційної діяльності середньому класу в Україні, зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення енергоефективності української економіки, повідомляє прес-служби Кабміну.

Крім цього, американський уряд надасть українському технічну допомогу у вигляді 23,6 мільйонів доларів "на покращення законодавчого середовища у відповідності до європейських стандартів, вдосконалення функцій громадянського нагляду та участі громадян у процесах врядування, а також зростання рівня підзвітності Уряду громадянам України і верховенства права".

Нагадаємо, із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу.

Також, Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити бюджет 2019 року суму допомоги для України, що надається через програми Державного департаменту і Пентагону.