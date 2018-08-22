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Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить залучити $78 млн від уряду США

Україна отримає додатково майже $78 млн від Уряду США на підвищення прозорості врядування та забезпечення стійкого економічного розвитку
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підписання додаткової угоди щодо виконання завдання у сфері розвитку між урядом України та урядом США, в рамках яких передбачається виділення близько 78 мільйонів доларів Україні.
Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить залучити $78 млн від уряду США Фото: nazk.gov.ua

54,4 мільйони доларів будуть виділені американським урядом на забезпечення доступності інвестиційної діяльності середньому класу в Україні, зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення енергоефективності української економіки,  повідомляє прес-служби Кабміну.

Крім цього, американський уряд надасть українському технічну допомогу у вигляді 23,6 мільйонів доларів "на покращення законодавчого середовища у відповідності до європейських стандартів, вдосконалення функцій громадянського нагляду та участі громадян у процесах врядування, а також зростання рівня підзвітності Уряду громадянам України і верховенства права".

Нагадаємо, із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу.

Також, Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити бюджет 2019 року суму допомоги для України, що надається через програми Державного департаменту і Пентагону.

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22 08 2018 19:50
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