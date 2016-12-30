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Кабмін відклав приватизацію енергокомпаній до 30 листопада 2017 року

Фонд державного майна протягом року виставлятиме на продаж держпакети акцій товариств
Кабінет міністрів продовжив до 30 листопада 2017 року термін продажу державних пакетів акцій енергетичних компаній України.
Кабмін відклав приватизацію енергокомпаній до 30 листопада 2017 року Місія США приступила до оцінки потреб для реформи української митниці Фото: прес-служба Кабміну

Відповідно до розпорядження Кабміну №1057-р від 28 грудня 2016 року, до 30 листопада продовжено строки розміщення пакетів акцій ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", АК "Харківобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго".

Також продовжено строки приватизації ПАТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго", ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ПАТ "Київенерго", ПАТ "Центренерго", ПАТ "Одеська ТЕЦ", ПАТ "Херсонська ТЕЦ", ПАТ "Одесаобленерго", ПАТ "Миколаївська ТЕЦ".

"Документом передбачено, що Фонд державного майна протягом 2017 року виставлятиме для продажу держпакети акцій зазначених товариств з метою залучення у розвиток підприємств коштів приватних інвесторів та поповнення бюджету", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що у Міністерстві фінансів запевняють, що держава планує продати "ПриватБанк", коли ситуація стабілізується.

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