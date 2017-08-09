Кабмін відкликав законопроект про запровадження накопичувальної пенсійної системи

Кабінет міністрів відкликав з Верховної Ради законопроект №4608 про введення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і єдиних принципів нарахування пенсій.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Ради, інформує "LB.ua". Законопроект зареєстрували у парламенті 6 травня 2016 року.

Документом пропонувалося ввести систему пенсійного страхування за накопичувальними професійними пенсійними програмами для окремих категорій осіб віком молодших за 35 років, з числа зайнятих на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, а також незалежно від віку - для держслужбовців.

Згідно із законопроектом, з 1 липня 2018 року передбачався початок сплати роботодавцем страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування за накопичувальними професійними пенсійними програмами, на користь працівників, які мають право на призначення пенсії за вислугу років.

Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Зокрема законопроект №6614 передбачає підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років в 2018 році і до 35 років щорічно до 2028 року.

Уряд пропонує відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від отриманого заробітку і страхового стажу та переглянути умови індексації пенсій.

Раніше Кабмін затвердив чотири законопроекти щодо пенсійної реформи із зауваженнями Національної ради реформ (НСР).