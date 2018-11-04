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Кабмін відсторонив Ноняка з посади голови "Укртрансбезпеки"

Відносно Ноняка признечено службове розслідування
Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 квітня, відсторонив голову "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка від займаної посади.
Кабмін відсторонив Ноняка з посади голови "Укртрансбезпеки" Фото: з вільних джерел

"Щойно уряд схвалив подання міністра інфраструктури Володимира Омеляна і прийняв рішення про відсторонення керівника ДСБТ (Державна служба України з безпеки на транспорті) Михайла Ноняка від займаної посади і призначив відносно нього службове розслідування", - повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Лавренюк сподівається, що всі факти, які виявила антикорупційна перевірка, будуть ретельно вивчені та досліджені.

"Міністерство і надалі готове надавати всі необхідні документи та сприяти проведенню об’єктивного розслідуванню - як службовому, так і всім тим кримінальним провадженням, які розслідуються правоохоронцями по фактам здирництва і зловживань керівництвом і рядом працівників ДСБТ", - написав він.

Нагадаємо, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вніс подання до Кабінету міністрів на звільнення керівника Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайла Ноняка.

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11 04 2018 13:34
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