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Кабмін вніс правки в процес надання субсидій

Відтепер також є можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна
Уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.
Кабмін вніс правки в процес надання субсидій Фото: УНІАН

Відтепер також  є можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна, врегульовано питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів №609.

Також встановлено, що субсидія не призначатиметься лише за наявності заборгованості, загальна сума якої перевищуватиме 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, переглянуто соціальні нормативи споживання газу для побутових потреб, врегульовано питання проведення розрахунку невикористаних сум субсидій об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельними кооперативами.

Нагадаємо, громадяни України, які не змогли оформити субсидію через відсутність так званої офіційної "прописки", мають можливість повторно звернутися до органів соціального захисту на підставі договору оренди житла, оформленого у довільній формі.

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21 08 2017 20:18
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