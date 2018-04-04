CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет Міністрів погодив і передав на розгляд Верховної Ради проект закону про передачу 500 тис. га сільськогосподарської землі у власність 23 тис. українських фермерів, які працюють на ній.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд вніс у Раду законопроект про передачу землі у власність фермерів
Проект закону дозволить передати 500 тис. га землі у власність 23 тис. фермерів
Фото: з вільних джерел
"Українською землею повинні володіти українці, а сільськогосподарською землею - фермери. Ми вносимо законопроект, який відновлює справедливість стосовно фермерів. Ми вітаємо і передаємо проект закону, який дозволить 500 тис. га землі передати у власність 23 тис. фермерів, які працюють на цій землі, обробляють її, але досі не мали права нею володіти", - сказав прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу, повідомляють на сайті Кабміну.
Нагадаємо, депутати провалили голосування за закон про стимулювання діяльності дрібних фермерських господарств.
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04 04 2018 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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