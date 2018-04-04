Уряд вніс у Раду законопроект про передачу землі у власність фермерів Проект закону дозволить передати 500 тис. га землі у власність 23 тис. фермерів

Кабінет Міністрів погодив і передав на розгляд Верховної Ради проект закону про передачу 500 тис. га сільськогосподарської землі у власність 23 тис. українських фермерів, які працюють на ній.

Фото: з вільних джерел

"Українською землею повинні володіти українці, а сільськогосподарською землею - фермери. Ми вносимо законопроект, який відновлює справедливість стосовно фермерів. Ми вітаємо і передаємо проект закону, який дозволить 500 тис. га землі передати у власність 23 тис. фермерів, які працюють на цій землі, обробляють її, але досі не мали права нею володіти", - сказав прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу, повідомляють на сайті Кабміну. Нагадаємо, депутати провалили голосування за закон про стимулювання діяльності дрібних фермерських господарств.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію