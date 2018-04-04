Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Уряд вніс у Раду законопроект про передачу землі у власність фермерів

Проект закону дозволить передати 500 тис. га землі у власність 23 тис. фермерів
Кабінет Міністрів погодив і передав на розгляд Верховної Ради проект закону про передачу 500 тис. га сільськогосподарської землі у власність 23 тис. українських фермерів, які працюють на ній.
Уряд вніс у Раду законопроект про передачу землі у власність фермерів Фото: з вільних джерел

"Українською землею повинні володіти українці, а сільськогосподарською землею - фермери. Ми вносимо законопроект, який відновлює справедливість стосовно фермерів. Ми вітаємо і передаємо проект закону, який дозволить 500 тис. га землі передати у власність 23 тис. фермерів, які працюють на цій землі, обробляють її, але досі не мали права нею володіти", - сказав прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу,  повідомляють на сайті Кабміну.

Нагадаємо, депутати провалили голосування за закон про стимулювання діяльності дрібних фермерських господарств.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2018 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.