Кабмін вніс законопроект про зміни до переліку неофіцерських військових звань
Проект закону №6372 зареєстровано в Раді 13 квітня. Зараз існують такі військові звання рядового, сержантського і старшинського складу: рядовий; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.
Законопроектом пропонується цей ряд замінити на такий: солдат; старший солдат; сержант; старший сержант; головний сержант; штаб-сержант; майстер-сержант; старший майстер-сержант; головний майстер-сержант.
Пропонується змінити і корабельні звання: мічмана замінити штаб-старшиною, старшого мічмана - майстер-старшиною і ввести нові звання старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.
Офіцерські звання після прийняття законопроекту залишаться колишніми.
Як відомо, раніше Президент Петро Порошенко заявляв, що замість молодшого лейтенанта з'явиться звання хорунжий, а замість генерал-майора - звання бригадного генерала.
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