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Кабмін вніс законопроект про зміни до переліку неофіцерських військових звань

Офіцерські звання вирішили не чіпати
Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується внести зміни до переліку неофіцерських військових звань.
Кабмін вніс законопроект про зміни до переліку неофіцерських військових звань Фото: Уніан

Проект закону №6372 зареєстровано в Раді 13 квітня. Зараз існують такі військові звання рядового, сержантського і старшинського складу: рядовий; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Законопроектом пропонується цей ряд замінити на такий: солдат; старший солдат; сержант; старший сержант; головний сержант; штаб-сержант; майстер-сержант; старший майстер-сержант; головний майстер-сержант.

Пропонується змінити і корабельні звання: мічмана замінити штаб-старшиною, старшого мічмана - майстер-старшиною і ввести нові звання старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.

Офіцерські звання після прийняття законопроекту залишаться колишніми.

Як відомо, раніше Президент Петро Порошенко заявляв, що замість молодшого лейтенанта з'явиться звання хорунжий, а замість генерал-майора - звання бригадного генерала.

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14 04 2017 20:56
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