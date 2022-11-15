CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГроші надійдуть з резервного фонду держбюджету і підуть на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів соціальної сфери у Херсонській області.
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Кабмін виділив 100 млн грн Херсонщині для ліквідації наслідків бойових дій
Фото: з вільного доступу
Уряд сьогодні виділив Херсонській обласній державній адміністрації 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій. Гроші надійдуть з резервного фонду державного бюджету і в першу чергу підуть на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів соціальної сфери по всій Херсонській області.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук в Телеграм-каналі:
"Виділено Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 100 млн. гривень з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області", - написав він.
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15 11 2022 19:35 МЕДІА
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