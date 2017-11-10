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Кабмін виділив 100 млн грн на захист військових складів

Засоби передбачено виділити з резервного фонду держбюджету
Кабінет міністрів України виділив 100 млн гривень на підвищення рівня захищеності складів боєприпасів.
Кабмін виділив 100 млн грн на захист військових складів Фото: Уніан

Відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні в середу, 11 жовтня, передають "Українські Новини".

Засоби передбачено виділити з резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що на складах боєприпасів у Калинівці знаходилось 83 тис. тон боєприпасів, з них лише 68 тон були готовими до застосування.

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11 10 2017 12:35
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