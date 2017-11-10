ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів України виділив 100 млн гривень на підвищення рівня захищеності складів боєприпасів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін виділив 100 млн грн на захист військових складів
Засоби передбачено виділити з резервного фонду держбюджету
Фото: Уніан
Відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні в середу, 11 жовтня, передають "Українські Новини".
Засоби передбачено виділити з резервного фонду держбюджету.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Додамо, що на складах боєприпасів у Калинівці знаходилось 83 тис. тон боєприпасів, з них лише 68 тон були готовими до застосування.
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11 10 2017 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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