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Кабмін виділив 1,5 млн гривень постраждалим під час Євромайдану

Кошти виділені в рамках одноразової допомоги
Кабінет міністрів виділив 1,5 млн гривень допомоги постраждалим під час подій на Майдані Незалежності.
Кабмін виділив 1,5 млн гривень постраждалим під час Євромайдану Фото: segodnya.ua

Про це йдеться в розпорядженні уряду №490 від 19 липня.

"Кабінет міністрів виділив 1 536 000 гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам, які отримали легкі тілесні ушкодження під час Євромайдану в період з 21 листопада по 21 лютого 2013 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Міністерству соціальної політики доручено подати до 31 серпня Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко вручив медаль автору посекундного відео розстрілів на Майдані.

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20 07 2017 22:17
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