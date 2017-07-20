CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів виділив 1,5 млн гривень допомоги постраждалим під час подій на Майдані Незалежності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін виділив 1,5 млн гривень постраждалим під час Євромайдану
Кошти виділені в рамках одноразової допомоги
Фото: segodnya.ua
Про це йдеться в розпорядженні уряду №490 від 19 липня.
"Кабінет міністрів виділив 1 536 000 гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам, які отримали легкі тілесні ушкодження під час Євромайдану в період з 21 листопада по 21 лютого 2013 2014 року", - йдеться в повідомленні.
Міністерству соціальної політики доручено подати до 31 серпня Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко вручив медаль автору посекундного відео розстрілів на Майдані.
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20 07 2017 22:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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