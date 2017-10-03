Кабмін виділив 53,3 млн грн на авіацію ДержНС

Кабінет міністрів України схвалив виділення 53,3 млн грн для забезпечення готовності авіаційної техніки ДержНС у зв'язку з наближенням пожежонебезпечного періоду.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, - інформує "112.ua".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також відзначив необхідність підтримки українських рятувальників.

"Це повинні бути елітні війська для кожного громадянина, щоб вони ефективно та якісно могли впоратися з кожним викликом. Щоб вони були правильно технічно оснащені: нормальна техніка, нормальні засоби захисту, нормальна авіація повинні у них бути", - сказав прем'єр.

Раніше, Кабінет міністрів дозволив військовим відкривати вогонь по повітряних суднах, які незаконно порушують держкордон України чи підозрюються у вчиненні терористичних дій.