БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет міністрів України схвалив виділення 53,3 млн грн для забезпечення готовності авіаційної техніки ДержНС у зв'язку з наближенням пожежонебезпечного періоду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін виділив 53,3 млн грн на авіацію ДержНС
Прем'єр Гройсман зазначив, що ДержНС повинні бути елітними військами
Фото:112.ua
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, - інформує "112.ua".
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також відзначив необхідність підтримки українських рятувальників.
"Це повинні бути елітні війська для кожного громадянина, щоб вони ефективно та якісно могли впоратися з кожним викликом. Щоб вони були правильно технічно оснащені: нормальна техніка, нормальні засоби захисту, нормальна авіація повинні у них бути", - сказав прем'єр.
Раніше, Кабінет міністрів дозволив військовим відкривати вогонь по повітряних суднах, які незаконно порушують держкордон України чи підозрюються у вчиненні терористичних дій.
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