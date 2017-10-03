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Кабмін виділив 53,3 млн грн на авіацію ДержНС

Прем'єр Гройсман зазначив, що ДержНС повинні бути елітними військами
Кабінет міністрів України схвалив виділення 53,3 млн грн для забезпечення готовності авіаційної техніки ДержНС у зв'язку з наближенням пожежонебезпечного періоду.
Кабмін виділив 53,3 млн грн на авіацію ДержНС Фото:112.ua

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, - інформує "112.ua".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також відзначив необхідність підтримки українських рятувальників.

"Це повинні бути елітні війська для кожного громадянина, щоб вони ефективно та якісно могли впоратися з кожним викликом. Щоб вони були правильно технічно оснащені: нормальна техніка, нормальні засоби захисту, нормальна авіація повинні у них бути", - сказав прем'єр.

Раніше, Кабінет міністрів дозволив військовим відкривати вогонь по повітряних суднах, які незаконно порушують держкордон України чи підозрюються у вчиненні терористичних дій.

 
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10 03 2017 12:55
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