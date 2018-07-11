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Кабмін виділив землю для першої вітрової електростанції у Чорнобильській зоні

Це кілька ділянок в Іванківському районі Київської області
У середу, 7 листопада, уряд ухвалив рішення виділити земельні ділянки на території зони відчуження під будівництво вітрової електростанції.
Кабмін виділив землю для першої вітрової електростанції у Чорнобильській зоні Фото: tsn.ua

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак за результатами сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів, пише "Урядовий портал".

Рішення стосується дозволу на розроблення проекту землеустрою на кількох ділянках в Іванківському районі Київської області загальною площею 7 га для розміщення, будівництва, експлуатації будівель і споруд об'єктів вітрової енергетики.

"Уряд підтримав пропозицію Мінприроди розвивати надалі зону відчуження як територію змін та інновацій. Сьогодні було "зелене світло" від Уряду щодо розвитку вітроенергетики в Чорнобильській зоні. Це не лише хороша новина для потенційних інвесторів, а й продовження взятого нами курсу на збільшення частки альтернативної енергетики у загальному енергобалансі країни. Для Мінприроди важливо, що об'єкти відновлювальної енергетики не потребують постійної присутності людей і є абсолютно безпечними для довкілля", – сказав Остап Семерак.

Як повідомляють в уряді, за два роки надійшло понад 60 заявок від інвесторів на відведення земельної ділянки в зоні відчуження з метою реалізації проектів відновлювальної енергетики. Це як вітчизняні компанії, так і компанії з Данії, США, Китаю, Німеччини, Франції, Японії та Білорусі

Нагадаємо, 5 жовтня у Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl – 1 МВт.

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07 11 2018 23:45
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