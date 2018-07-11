Кабмін виділив землю для першої вітрової електростанції у Чорнобильській зоні

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак за результатами сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів, пише "Урядовий портал".

Рішення стосується дозволу на розроблення проекту землеустрою на кількох ділянках в Іванківському районі Київської області загальною площею 7 га для розміщення, будівництва, експлуатації будівель і споруд об'єктів вітрової енергетики.

"Уряд підтримав пропозицію Мінприроди розвивати надалі зону відчуження як територію змін та інновацій. Сьогодні було "зелене світло" від Уряду щодо розвитку вітроенергетики в Чорнобильській зоні. Це не лише хороша новина для потенційних інвесторів, а й продовження взятого нами курсу на збільшення частки альтернативної енергетики у загальному енергобалансі країни. Для Мінприроди важливо, що об'єкти відновлювальної енергетики не потребують постійної присутності людей і є абсолютно безпечними для довкілля", – сказав Остап Семерак.

Як повідомляють в уряді, за два роки надійшло понад 60 заявок від інвесторів на відведення земельної ділянки в зоні відчуження з метою реалізації проектів відновлювальної енергетики. Це як вітчизняні компанії, так і компанії з Данії, США, Китаю, Німеччини, Франції, Японії та Білорусі