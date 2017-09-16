Кабмін виніс проект бюджету-2018 на розгляд парламенту
Проект зареєстровано під №7000. Текст поки відсутній.
"Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон", - заявив Гройсман.
За словами прем'єра, фактичний ріст бюджету за рахунок зростання національної економіки становитиме 15%.
Мінімальна заробітна плата зросте на 16,3% до 3723 гривень.
На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 122,7 млрд гривень.
З них 55 мільярдів - на субсидії, 57,9 мільярда на пільги малозабезпеченим сім'ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива.
Видатки на оборону Уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 164,9 млрд гривень.
На дороги у 2018 році планується виділити 44 мільярди гривень.
Нагадаємо, що в аграрному секторі уряд збирається запровадити нову програму розвитку невеликих фермерських господарств, на що буде виділено 1 млрд гривень. 2 млрд бюджетних гривень мають піти на дотації аграріям. На програму 20% компенсації на техніку, що виробляється в Україні, заплановано виділити більше 5 млрд.
Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% - до 321,14 млрд гривень. Місцеві доходи мають бути збільшені до 250,38 млрд, на 36%.
"Місцеві бюджети будуть зросати, тобто їх відповідальність також має зростати", - зазначив прем'єр, коментуючи прозорість бюджетних витрат.
На освіту бюджет-2018 передбачає виділення 217,5 млрд гривень. В цю суму входить зростання заробітньої плати для вчителів на 25%, 1 млрд буде виділено на модернізацію початкової школи, 54 мільйона буде виділено на створення національної електронної платформи для розміщення навчальної літератури, 504,5 млн - на інклюзивну освіту.
На програми розвитку науки планується виділити 7,9 млрд гривень. "Цього ресурсу буде достатньо для впровадження нової системи охорони здоров'я", - заявив прем'єр.
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