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Кабмін виніс проект бюджету-2018 на розгляд парламенту

Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон гривень
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік", поданий Кабінетом міністрів, зареєстрували у Верховній раді.
Кабмін виніс проект бюджету-2018 на розгляд парламенту Фото: eidos.org.ua

Проект зареєстровано під №7000. Текст поки відсутній.

"Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон", - заявив Гройсман.

За словами прем'єра, фактичний ріст бюджету за рахунок зростання національної економіки становитиме 15%.

Мінімальна заробітна плата зросте на 16,3% до 3723 гривень.

На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 122,7 млрд гривень.

З них 55 мільярдів - на субсидії, 57,9 мільярда на пільги малозабезпеченим сім'ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива.

Видатки на оборону Уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 164,9 млрд гривень.

На дороги у 2018 році планується виділити 44 мільярди гривень.

Нагадаємо, що в аграрному секторі уряд збирається запровадити нову програму розвитку невеликих фермерських господарств, на що буде виділено 1 млрд гривень. 2 млрд бюджетних гривень мають піти на дотації аграріям. На програму 20% компенсації на техніку, що виробляється в Україні, заплановано виділити більше 5 млрд.

Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% - до 321,14 млрд гривень. Місцеві доходи мають бути збільшені до 250,38 млрд, на 36%.

"Місцеві бюджети будуть зросати, тобто їх відповідальність також має зростати", - зазначив прем'єр, коментуючи прозорість бюджетних витрат.

На освіту бюджет-2018 передбачає виділення 217,5 млрд гривень. В цю суму входить зростання заробітньої плати для вчителів на 25%, 1 млрд буде виділено на модернізацію початкової школи, 54 мільйона буде виділено на створення національної електронної платформи для розміщення навчальної літератури, 504,5 млн - на інклюзивну освіту.

На програми розвитку науки планується виділити 7,9 млрд гривень. "Цього ресурсу буде достатньо для впровадження нової системи охорони здоров'я", - заявив прем'єр.

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