Кабмін виплатить сім'ям політв'язнів по 100 тис грн

Кабінет Міністрів України в рамках політики підтримки української мови на окупованих територіях приймає рішення про виділення по 100 тис. грн сім'ям політичних в'язнів, які перебувають у тюрмах Росії і на окупованих територіях.

Таке рішення озвучив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на сьогоднішньому засіданні уряду, передає LB.ua.

"Російська агресія триває. Українська земля сьогодні поневолена. Люди в окупації. Треба пам'ятати про кожного, хто потерпає від обмеження прав, - сказав Володимир Гройсман. - Ми приймаємо рішення про підтримку сімей політичних в'язнів і виділяємо по 100 тис. грн".

Про яку кількість сімей йдеться, прем'єр не уточнив.

Нагадаємо, що в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України оприлюднили порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 року і 24 січня 2018 року.